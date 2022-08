Un dispositiu caní del cos de la Guàrdia Urbana de Figueres va permetre aquest dijous 18 d'agost denunciar a una persona per consum de substàncies estupefaents i a una altra per consum de begudes alcohòliques a la via a pública.

Aquest operatiu va tenir lloc al carrer Doctor Ferran i al barri de la Marca l'Ham de la capital de l'Alt Empordà. La Guàrdia Urbana de Figueres ja compta amb el servei d’unitat canina