Tres persones han quedat ferides després de patir un accident de trànsit a la C-31, a Torroella de Fluvià. Segons informa Trànsit, el sinistre s'ha produït a les 11.29 hores en el punt quilomètric 371 de la C-31, al seu pas per Torroella de Fluvià.

Per causes que es desconeixen, dos turismes, un BMW i un Porsche, han topat frontalment. A causa de l'accident, tres persones han quedat ferides. Dues d'elles, un home i una dona ferits menys greus, han estat enviats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El tercer ferit ha estat donat d'alta 'in situ'.

ATENCIÓ Accident a la C-31 de Verges a Figueres. Molt de compte! Posted by Anti-Radars Garrotxa on Wednesday, August 17, 2022

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos cossos d'emergències -Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM- que han atès les persones implicades en l'accident.