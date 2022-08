Els Bombers de la Generalitat han enviat dos avions de vigilància i atac i un helicòpter bombarder a la comarca valenciana de l'Alt Palància per ajudar a combatre l'incendi que hi ha cremat almenys 670 hectàrees, segons la Generalitat Valenciana. Aquests tres mitjans aeris se sumen als 12 que les autoritats autonòmiques han demanat al govern espanyol i a les que es preveu que hi destinin els bombers de l'Aragó i de Castella-la Manxa. El País Valencià viu aquests darrers dies diversos incendis importants, el més greu dels quals és el de la Vall d'Ebo, a la Marina Alta, que crema sense control una superfície de 10.000 hectàrees.