Els Agents Rurals han denunciat aquest dimarts tres persones que intentaven arribar caminant al far de la Meda Gran, a les illes Medes (Baix Empordà). Segons recorda el cos, les illes Medes formen part d'una reserva natural integral terrestre inclosa en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter. A més, les reserves integrals són espais naturals que gaudeixen del màxim grau de protecció a causa de la seva elevada vulnerabilitat, per això no està permès accedir-hi a peu.