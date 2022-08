El Servei Català de Trànsit informa que s’ha registrat un sinistre viari mortal a la GI-503, a l’altura del punt quilomètric 12, a Maçanet de Cabrenys. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 14.04 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme amb matrícula francesa ha patit una sortida de via i posteriorment ha bolcat. A conseqüència de l’accident, el conductor i únic ocupant del vehicle ha mort.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

La via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa.

Amb aquesta víctima, són 106 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya