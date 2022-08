«Em fa por trobar-me el violador per Figueres i que em faci mal»

Només tenia 12 anys quan el va conèixer i 13 quan va abusar d’ella. A la seva habitació, pintada de color lila, cinc flors roses de purpurina enganxades a la paret i dos peluixos recorden que A. V. encara és una nena. Qui era el seu primer amor és considerat pels Mossos un violador en sèrie de 24 anys que presumptament ha forçat tres nenes més, tot i que hi podria haver més d’una desena de víctimes. «Quan se’m va llançar al damunt li vaig dir que era la meva primera vegada i que volia que fos bonic, que de moment no volia fer res més, però ell no em va fer cas i el vaig acabar deixant», explica la menor a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona i l'Empordà. Va denunciar A. A. V. el 17 de juliol. Va ser arrestat el dia 22, però fa menys d’una setmana que ha tornat a sortir de la presó. «Tinc molta por de tornar-me’l a trobar. I si em vol fer més mal?», es pregunta la nena.

A. V. i la seva mare, M. M., accedeixen a fer pública la seva història per sacsejar la consciència dels magistrats de l’Audiència Provincial de Girona, que ja han deixat lliure aquest presumpte violador en tres ocasions. «No em quadra, no ho entenc... S’em trenca l’ànima pensar que pot tornar a passar. Necessito veure’l a la presó», es queixa la mare, M. M., que es posa a plorar, encara presa del pànic i en xoc per la decisió del tribunal. Conèixer la seva història també pot ajudar que moltes menors detectin el seu «modus operandi» per evitar el contacte amb ell. «És molt difícil adonar-te’n... Encara més si t’agrada molt», explica la nena.

A. V. va conèixer A. A. V. el juliol del 2021. Just quan acabava de violar una altra nena de 13 anys que el va acabar denunciant al febrer d’aquest any. Ell es va presentar a un «botellon» que ella havia organitzat amb les seves amigues. «Vam convidar un noi que anava al meu institut i que era amic d’ell, per això el va portar», explica. És un noi de 17 anys a través del qual l’agressor s’infiltra en la vida de les adolescents. En aquest «botellon» es van conèixer la futura víctima i l’agressor. Li va mentir dient-li que tenia 17 anys. Ell la va seguir a Instagram, la xarxa social a través de la qual van anar parlant durant l’estiu. Tres dies abans de començar el curs, el 10 de setembre, es van tornar a veure. Una festa de pijames que va acabar amb un robatori a casa per part d’uns amics de l’agressor, que van aprofitar que la mare de la menor no era a casa.

El primer amor

A. V. va intentar distanciar-se d’aquest noi. Però va sorgir un problema. «M’agradava moltíssim. Jo no volia que m’agradés, però m’agradava molt. Mai abans m’havia sentit així», explica la nena. El primer amor. L’home de 24 anys ho sabia i sovint es presentava a l’institut en el context d’algunes baralles entre alumnes. Després va entrar a la presó per segona vegada i A. V. va llegir una notícia que explicava el cas. «Jo no entenia res, pensava que allò no podia estar passant, amb mi era un encant», explica ella.

Al maig, quan A. A. V. va sortir de la presó per decisió de l’Audiència Provncial de Girona, els dubtes de la nena es van esvair. «És innocent, sinó no l’haurien deixat sortir», li deien totes les amistats. Aquesta nena estava tan manipulada que va arribar a demanar-li perdó per no haver-lo cregut. «Em sentia malament», explica ella. «Et juro que no he fet res i ho demostraré: no les he tocat», es va excusar ell. Però alhora li va demanar que deixessin de parlar per les xarxes. «No puc parlar amb menors», va explicar l’agressor.

«No ho diguis a ningú»

La víctima estava tan manipulada i atordida que avui dia el descriu com «la persona en qui més confiava». «Li podia explicar tots els meus problemes», segueix la nena. La menor i l’adult van reprendre el contacte per les xarxes socials, tot i que ell es negava a veure-la en persona. Fins al 9 de juliol. «Em va escriure a les 13:30 i em va dir: «vine ràpid a casa meva i no ho diguis a ningú, que t’he de donar una cosa». Ella va mentir al seu pare i va anar a veure’l al pis on, suposadament, vivia amb els seus pares. Es van asseure al llit i van parlar. «Ell se’m va llançar i em va fer un petó. Jo no em vaig apartar, però després em vaig adonar que volia anar a més», segueix ella. «Em va intentar treure la samarreta, però el vaig frenar. Ho va intentar per baix, però també li vaig apartar la mà», segueix la nena. «Li vaig dir que no volia allò, que no era el moment: que no ho havia fet mai i que volia que fos un moment important i bonic. I allò no ho era», explica la nena, que en aquell moment tenia 13 anys. «Ell em va respondre que hi havia confiança, que érem amics... I es va tornar a llançar. Al final el vaig deixar. No sé què hauria passat si hagués insistit que no volia», explica.

La mare, en xoc

La nena recorda aquella relació amb dolor. Quan ell va acabar, ella va tornar a casa el més ràpid que va poder. «Em va acompanyar a la porta i quan vaig arribar a casa em va dir que li havia agradat molt... I jo pensava: que maco que és», explica la nena, avui encara dolguda. Però sobretot li va exigir que ho mantingués tot en secret. La nena va fer una excepció, la seva millor amiga. I, després d’un altre «botellon», aquesta amiga ho va explicar a la mare de la nena. «Em vaig quedar en xoc, em vaig bloquejar, em vaig enfonsar. No sabia què fer, el cap m’anava a mil», explica la mare, entre plors. Una setmana després, mare i filla van presentar una denúncia als Mossos. «Els agents em van explicar el seu historial i li tenien ganes... És que em preocupava què podia passar llavors, està malalt», segueix la mare.

L’adolescent és conscient que, sense la intervenció de la seva mare, ella no hauria denunciat. «Jo encara l’estimava... Si no saps que està malament, costa molt de veure-ho. També tens por de decebre els teus pares i que no et creguin», explica, però anima totes les possibles víctimes (unes 15, segons els Mossos) a fer el mateix pas que ella. El 21 de juliol els Mossos el van detenir i va ingressar a la presó, però el 8 d’agost l’Audiència de Girona va acceptar el seu recurs i el va deixar en llibertat amb càrrecs. Era, precisament, el dia de l’aniversari de la nena. «Estava responent les felicitacions per Instagram i vaig veure que em va fer un ‘m’agrada’ a una història. Com per delectar-se, fer-se notar que havia tornat», explica la menor, que només veure’l el va bloquejar en aquesta xarxa social.

Ara la família intenta seguir endavant sabent que ell continua lliure. «Jo veig la seva cara per tot arreu», explica la mare. La nena ha vist el presumpte còmplice, el nen de 17 anys que va introduir l’agressor al grup. «No podia parlar, no podia respirar ni fer res». Un atac d’ansietat com una casa. «I si me’l trobo? No sé què és capaç de fer. Vull pensar que no em vol fer mal», es convenç la nena, que ja ha canviat d’amistats i d’escola, a punt de començar tercer d’ESO. «Si us plau, feu que el tanquin», demana la mare, desconsolada.