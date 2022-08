Un home n'ha apunyalat un altre al coll amb un matxet durant una discussió en ple carrer a Verges (Baix Empordà) i l'ha deixat ferit crític. Els fets han tingut lloc pels voltants de tres quarts de tres de la matinada. La disputa ha començat dins un restaurant del municipi, on l'agressor ha tingut problemes amb un client. Segons ha pogut saber l'ACN, després, ja al carrer, s'ha encarat amb la víctima i l'ha apunyalada al coll amb el matxet. Els Mossos d'Esquadra l'han pogut detenir una hora i mitja més tard a l'interior del seu domicili, on encara portava posada la roba tacada de sang. La víctima ha hagut de ser traslladada d'urgència a l'hospital Trueta, on se l'ha intervinguda a quiròfan. Es troba en estat crític.

Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de tres de la matinada. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'apunyalament a través del 112, quan una testimoni que es trobava al restaurant -situat al peu de la carretera- els ha trucat per dir-los que l'agressor havia apunyalat la víctima al coll. Abans, l'home, que és veí del poble i té 56 anys, ja havia tingut problemes amb un client a l'interior del local. L'apunyalament amb el matxet ha tingut lloc en plena via pública, al carrer Baix Empordà de la població. Després de rebre la ganivetada al coll, la víctima ha creuat el carrer i ha quedat estesa al terra davant del restaurant. Arran de l'agressió, l'home ha quedat en estat crític. Se l'ha traslladat d'urgència fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ha hagut de ser intervingut al quiròfan arran de la gravetat de les lesions. Segons informen des del centre hospitalari, la víctima està ingressada en estat crític i amb pronòstic reservat. Els Mossos d'Esquadra han pogut detenir l'agressor aquesta mateixa matinada. Se l'ha arrestat cap a dos quarts de cinc de la nit al seu domicili de Verges. En el moment de la detenció, encara portava la roba tacada de sang. La policia també ha trobat l'arma amb què ha intentat tallar el coll a la víctima amagada dins un test del carrer. L'agressor l'hauria llançada allà quan caminava cap al seu domicili. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació i estan parlant amb diversos testimonis dels fets. També estan a l'espera de veure com evoluciona la víctima, per saber quin delicte acaben imputant al detingut.