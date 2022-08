Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació conjunta amb els Agents Rurals per intentar trobar els pescadors furtius que van instal·lar mig quilòmetre de palangre en plena reserva natural de les Illes Medes. En paral·lel, els Rurals intensificaran la vigilància nocturna a la zona després que dimecres submarinistes que havien sortir a fer-hi immersions localitzessin l'estesa d'hams. Grups de bussos de centres de l'Estartit (Baix Empordà) van aconseguir extreure part del palangre i alliberar dels hams morenes i meros de grans dimensions. Alguns dels exemplars encara eren vius però d'altres ja havien morts.

També van desmuntar uns 200 metres de fils gruixuts del palangre i 50 hams. Fins ara, se n'han pogut extreure uns 500 metres.

En aquests moments hi ha diverses línies d'investigació obertes i Mossos i Rurals estan recopilant tota la informació disponible per poder determinar qui va instal·lar el palangre en aquesta zona de màxima protecció. Els Rurals, per la seva banda, hi intensificaran la vigilància nocturna.

Qui va donar l'avís de la troballa van ser uns centres de submarinisme que dimecres al matí havien sortit a fer immersions a la zona. El palangre rodejava el Tascó Gros, el Carall Bernat i el Tascó Petit. Entre l'estesa d'hams, hi van trobar morenes i meros de grans dimensions que van alliberar com van poder, tot i que alguns exemplars ja havien mort.

Un dels guies de centres de busseig de l'Estartit, Nacho Gómez, es va mostrar convençut que era obra de furtius. "Són professionals els qui ho han fet, perquè el palangre està lligat a gorgònies i a roques, no és que l'hagin llençat i la corrent l'hagi portat fins a les medes", va explicar en declaracions a l'ACN.

Els submarinistes van posar els fets en coneixement del Parc Natural, que ja va anunciar que es reforçaria la vigilància ja la zona per, d'una banda, dissuadir furtius i, de l'altra, intentar trobar els autors de l'estesa.