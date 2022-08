Centres de submarinisme que han sortit aquest matí a fer immersions al voltant de les Illes Medes han localitzat centenars de metres de palangre instal·lats per pescadors furtius en plena reserva natural. Sospiten que les han col·locat durant la nit i fet per "professionals" perquè abasten el perímetre dels Tascons, a la part sud de l'arxipèlag, i estan a molta profunditat. L'estesa d'hams tenia pop d'esquer i alguns peixos morts. Els submarinistes ho han posat en coneixement del Parc Natural i la prioritat ara, en coordinació amb Agents Rurals i Mossos d'Esquadra, és poder retirar l'estesa de palangre al més aviat possible per evitar que mati més peixos. A més, reforçaran els controls nocturns per intentar identificar els furtius.

Centenars de metres de fil amb hams i esquer fresc. Això és el que s'han trobat aquest dimecres al matí guies de centres de busseig de l'Estartit quan sortien a fer les primeres immersions del dia. "El palangre rodeja el Tascó Gros, el Carall Bernat i el Tascó Petit. Hi havia meros enormes i morenes enganxades que hem tret com hem pogut. Alguns els hem pogut salvar però d'altres ja estaven morts", denuncia un d'aquests guies, Nacho Gómez.

Segons ha detallat, arran de la troballa, tot el grup ha destinat l'estona d'immersió a intentar salvar peixos i a retirar el màxim de metres de palangre possibles. La pesca a la reserva natural de les Medes està prohibida i, per això, apunten que darrere de la col·locació de l'estesa d'hams hi ha la mà de pescadors furtius: "Són professionals els qui ho han fet, perquè el palangre està lligat a gorgònies i a roques, no és que l'hagin llançat i la corrent l'hagi portat fins a les Medes".

Gómez també assenyala que l'estesa de fil està situada a molta profunditat i ha estat una feina minuciosa, que només poden fer bussos experts: "Cobreix una àrea enorme, potser on hi ha més densitat de vida de tot l'arxipèlag".

Un cop han sortit de l'aigua i han tornat a port, han anat directament a denunciar la situació als responsables del Parc Natural, que està activant un dispositiu en coordinació amb Agents Rurals i Mossos d'Esquadra. La prioritat ara, segons subratllen, és poder retirar com més aviat millor el palangre que continua al fons marí per evitar que provoqui una mortaldat més gran de peixos.

Uns bussos del parc han baixat a la zona on els centres de busseig han fet la troballa i han comprovat que hi ha diverses línies de palangre. Apunten, però, que és una feina complicada per la profunditat a la que es troben els hams (a més de 30 metres), per la quantitat que n'hi ha i perquè els bussos han d'anar fent relleus.

Reforç nocturn

Fonts del Parc Natural han explicat que, en paral·lel, activaran un reforç de vigilància nocturna per, d'una banda, dissuadir els furtius i, de l'altra, intentar identificar qui ha col·locat el palangre.

Els centres d'immersió de la zona posen en valor la feina que han fet, colze a colze, guies i clients per salvar el major nombre de peixos atrapats als hams aquest matí i també subratllen que amb les immersions diàries fan "vigilància passiva" per controlar que no hi hagi activitats prohibides a les Medes.

Lamenten, però, que hi ha mancances de vigilància i critiquen que la gestió de la reserva natural es focalitzi en controlar el nombre d'immersions anuals i reduir-les quan es detecten perjudicis ambientals en alguns espais. "És un ecosistema viu i nosaltres tractem d'educar la gent que ve perquè ho facin seu perquè ho cuidin. Per a mi, la col·locació del palangre és un acte criminal", conclou Nacho Gómez.