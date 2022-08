Una caravana ha cremat completament a Biure. Ha sigut al quilòmetre 14 de l'AP-7 direcció Girona.

Els Bombers han rebut l'avís a les 18.06 hores. Hi han treballat cinc dotacions per apagar el foc i controlar que no es desenvolupés al marge de la carretera.

Els tripulants estaven fora del vehicle.