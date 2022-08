Els Mossos d'Esquadra, amb la unitat de Policia Marítima, han denunciat 14 persones, totes de nacionalitat francesa, per acampar il·legalment a la Cala Serena, una zona de reserva integral del cap de Creus. La policia va rebre l'avís dissabte a la nit per part dels Agents Rurals. Segons també havien denunciat diversos ciutadans a les xarxes, un grup d'entre 20 i 25 persones estaven acampant en aquesta cala, amb música i fent foc amb gas butà. Els agents s'hi van desplaçar diumenge al matí. Com que hi havia diverses embarcacions fondejades, dos es van llençar a l'aigua per arribar fins a la platja.

Avui amb la Policia Marítima hem desallotjat i denunciat 14 persones per acampar a Cala Serena situada al parc natural del Cap de Creus @agentsruralscat pic.twitter.com/a5dzijnrGM — Mossos (@mossos) 7 de agosto de 2022 En total, hi van localitzar 14 persones, van desallotjar l'acampada i els van demanar que els acompanyessin fins al Port de la Selva. Un cop allà, amb l'ajuda d'una altra patrulla, els van identificar i denunciar. Entre els objectes que duien hi havia estris de cuina, tendes, una carpa, un matalàs i bombones de butà.