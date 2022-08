El conductor d'un camió ha mort després de bolcar a l'AP-7 a Fogars de la Selva. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la víctima és un home de 57 anys i veí de Múrcia. L'accident ha tingut lloc poc després de dos quarts de set del matí. Per causes que encara s'investiguen, el tràiler sinistrat ha col·lisionat amb un altre camió per fregament i, arran d'això, ha bolcat. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del SEM. Com que el camió ha quedat entravessat, l'autopista s'ha tallat en sentit Girona i es fan desviaments cap a la C-35 per la sortida de Sant Celoni. L'accident provoca 20 quilòmetres de retencions a l'AP-7 i 17 a la C-35.

Amb aquesta víctima, són 103 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.