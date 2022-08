Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta setmana quatre homes, d’edats compreses entre els 22 i 53 anys, com a presumptes autors de dos delictes de furt. Un d’ells també està investigat per un delicte de conducció temerària i desobediència als agents de l’autoritat.

El mateix dia de la detenció, el dimarts 2 d’agost, pels volts de les deu i mitja del matí, una patrulla es trobava fent tasques de seguretat ciutadana a Roses quan va rebre l’avís que s’havia produït un furt en un establiment de la població. Amb la informació recollida van iniciar la recerca i als pocs minuts van visualitzar el vehicle dels presumptes lladres.

Els agents van fer un seguiment del cotxe sospitós i li van fer senyals acústics i lluminosos per tal que s’aturés. El conductor del cotxe en va fer cas omís i va accelerar a gran velocitat per fugir dels policies. Durant la fugida va circular de forma temerària i posant en greu perill la resta d’usuaris de la via. A la carretera GI-610, dins el terme municipal de Vilajuïga, va poder ser interceptat per diverses patrulles de Roses i Figueres.

Durant la fugida els mossos van veure que els ocupants del cotxe van llençar una bossa per la finestra. Un cop recuperada, van comprovar que contenia gran quantitat d’objectes susceptibles d’haver estat sostrets. A l’interior del vehicle també van trobar-hi objectes possiblement sostres. Els mossos van detenir els quatre ocupants del cotxe.

Quan es van fer les comprovacions els mossos van veure que també s’havia denunciat un altre furt, comès durant el mateix matí en un hotel de la zona de Santa Margarita a Roses, d’on havien sostret un rellotge valorat en 80.000 euros, molts diners en efectiu, telèfons, documentació i joies. Un cop inspeccionat el material van veure que corresponia a tot el què s’havia robat en els dos furts comesos als hotels. Els objectes es van retornar als seus legítims propietaris

Els detinguts, tots ells amb antecedents, van passar el dia 3 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.