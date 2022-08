A la demarcació de Girona, s'han registrat fins al 31 de juliol 21 accidents mortals a les carreteres. La comarca de l'Alt Empordà torna a estar al capdavant de les dades, amb vuit víctimes mortals. La segueix la Selva, amb sis. El primer semestre del 2021, l'Alt Empordà registrava la dada més alta de víctimes mortals a les carreteres, amb un total de cinc.

Segons aquestes dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), a les comarques gironines s'han increment respecte al 2021 (18) i el 2019 (18) i 5 de les 21 víctimes d’enguany han estat a la C-63.

De les víctimes mortals a l'Alt Empordà, la meitat han sigut motoristes (4), dos en accidents de cotxes i dos vianants. La majoria d'accidents s'han produït aquest mes de juliol i set de les vuit víctimes han sigut homes.

El mes de juliol ha sigut el que ha registrat més accidents mortals a les carreteres altempordaneses

El primer accident mortal es va produir el 21 de febrer, a la carretera C-252 a l’altura de Figueres, quan un motorista va sortir de la via. L'últim motorista mort també es va registrar a Figueres, a l'N-II. Després d'una forta col·lisió amb un cotxe, el motorista va haver de ser evacuat amb helicòpter a l'hospital Trueta de Girona, on finalment va morir hores després. El mes de juliol ha sigut el que ha registrat més sinistres mortals a les carreteres altempordaneses. El passat dia 5, un home francès de 61 anys va morir a Roses després de xocar contra un cotxe. Una setmana després, el 13 de juliol, un home de 54 anys i veí de Figueres perdia la vida al Trueta després de xocar amb la seva moto contra un cotxe a l’N-260 a Pedret i Marzà.

El mes d'abril es registrava la primera persona atropellada. Va ser a Bàscara, a l'AP-7, quan va abandonar el seu vehicle i, quan intentava travessar la carretera, un camió el va atropellar. L'altre vianant mort a la comarca aquests primers mesos de l'any va ser el passat 14 de juliol, a l'N-II, a la Jonquera.

Des de Trànsit destaquen la xifra elevada de vianants morts aquests set primers mesos de l’any a les carreteres catalanes, 6 més que el 2021 i 8 més que el 2019

Des de Trànsit destaquen la xifra elevada de vianants morts aquests set primers mesos de l’any a les carreteres catalanes, 14 en total, 6 vianants morts més que el 2021 i 8 més que el 2019. Enguany, el 32,6% de víctimes vulnerables mortes per accident de trànsit a carretera són vianants. És per això que es demana màxima prudència i ser molt curosos si s’ha de caminar per carretera.

També es fa una crida a extremar al màxim la precaució en cas d’avaria o accident a la carretera en què els ocupants del vehicle poden passar a ser vianants en una situació de vulnerabilitat extrema. Sobretot cal adoptar mesures d’autoprotecció per fer-se visible i allunyar-se de la calçada principal per evitar atropellaments tal com es difon a la nova campanya Tot depèn de tu.

Els dos accidents mortals de cotxe a la comarca es van produir a Ordis, el 20 de maig, on una dona de 79 anys i veïna de Vila-sacra va morir hores després a l'hospital i a Capmany, el passat 28 de juliol, on un veí de Pont de Molins de 31 anys va perdre la vida a l'N-II.

A Catalunya, 98 persones han mort en 89 accidents

El SCT informa que fins al 31 de juliol d’aquest 2022 a Catalunya 98 persones han mort en 89 accidents mortals a la xarxa viària interurbana catalana. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 77 persones en 73 accidents mortals. Fins al juliol de 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 101 persones en 95 sinistres mortals. Pel que fa al nombre de víctimes mortals, es registra una reducció del 3% respecte al 2019.

Pel que fa al nombre de víctimes mortals, es registra una reducció del 3% respecte al 2019

D’altra banda, el conjunt de persones mortes o ferides greus aquest 2022 a les carreteres catalanes han estat 479, un 15,5% menys que el 2019, quan n’hi van haver 567. El nombre d’accidents mortals o greus també s’ha reduït gairebé un 20% en comparativa amb el 2019 (de 481 a 388). Durant el mes de juliol d’aquest 2022 han mort 17 persones a les carreteres catalanes, quatre morts més que el juliol de 2021 i 2 menys que el mateix mes del 2019, any de referència abans de la pandèmia.

Convé destacar que fins al 31 de juliol el 77,6% de les víctimes mortals registrades són homes (76) i el 22,4% són dones (22).

D’entre els 76 homes morts en accident de trànsit, 63 eren conductors, 2 passatgers i 10 eren vianants. Pel que fa a les dones, 8 eren conductores, 10 més viatjaven de passatgeres i 4 eren vianants.

Les dades de sinistralitat d’aquests set primers mesos també mostren un alt percentatge d’homes entre els ferits greus: dels 376 ferits greus en accident de trànsit des que va començar l’any, 275 són homes (73,1%) i 101 són dones (26,9%).

Augment dels encalços mortals i les col·lisions frontals

Destaca l’augment del 30,3% de les col·lisions posteriors o encalços (el vehicle de darrere topa amb el de davant), atès que enguany se n’han produït 11, dels quals la meitat han estat a l’AP-7. Aquest tipus d’accidents mortals s’han gairebé triplicat respecte al 2021 i se n’han registrat 3 més que el 2019. En aquest sentit s’insta a respectar la distància de seguretat entre vehicles per tenir el temps de reacció suficient en cas de frenada o imprevist del vehicle de davant.

També convé destacar que dels 89 sinistres mortals registrats fins al 31 de juliol, 65 han estat col·lisions amb més d’un vehicle implicat i 24 amb un sol vehicle el tipus i que les col·lisions que han provocat més morts aquest 2022 són les topades frontals, amb un total de 27, el que representa un 30,3% dels sinistres mortals d’enguany.

La franja que acumulen més víctimes és la d’entre 55 i 64 anys

Si analitzem les morts per l’edat de les víctimes, la franja que acumulen més víctimes és la d’entre 55 i 64 anys, amb 20 persones mortes i també preocupa l’augment de víctimes entre la franja dels més joves, de 15 a 24 anys, amb un total de 12 morts aquest 2022, 2 més que el 2021 i 4 més que el 2019.

Pel que fa a la sinistralitat per tipus de dia de la setmana, 55 de les víctimes mortals han estat en dies feiners (56,1%) i 43 en cap de setmana (des de divendres a les 15 h) o festiu (43,9%) i en aquest sentit canvia la tendència dels darrers mesos en què els accidents mortals en mobilitat d’oci sumaven més víctimes mortals.

Per carreteres, l’autopista AP-7 continua encapçalant el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022 amb un total de 19 persones mortes (3 aquest mes de juliol) i concentra el 19,4% del conjunt de finats per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana, arran de l’augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor. L’any passat aquest eix viari, fins al 31 de juliol, havia tingut 7 persones mortes i el 2019, 8. La segona via que registra més víctimes mortals enguany és l’A-2, juntament amb la C-63, amb 5 persones mortes cadascuna.