Un accident de trànsit a l'AP-7 a Borrassà s'ha saldat amb tres ferits i genera retencions quilomètriques.

L'accident de trànsit s'ha produït cap a la una del migdia a l'altura del quilòmetre 28 de l'autopista en direcció cap a França.

El sinistre ha consistit en un xoc entre un camió i una autocaravana.

Arran del succés s'han activat diverses patrulles dels Mossos de Trànsit, Bombers i el SEM.

Aquest accident ha obligat a tallar l'autopista durant una hora i mitja en sentit nord. Això ha causat retencions.

Cinc quilòmetres de cues

Cap a tres quarts de tres s'ha obert al trànsit però només en un sol carril i això genera que les cues siguin quilomètriques, d'uns cinc quilòmetres, segons Trànsit.

El xoc de dos vehicles ha causat molt d'escampall d'objectes per terra i els Bombers, han hagut de retirar l'autocaravana al voral i han netejat les restes que hi havia escampades per la calçada per alliberar la via.

A hores d'ara, a dos quarts de quatre, es manté un sol carril obert.