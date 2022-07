Segons informa la Policia Local de Castelló d'Empúries, s'ha detingut un home i una dona que havien robat un carro ple de productes d'un supermercat d'un valor superior als 700 euros.

Un testimoni va alertar el cos policial ahir al matí, després de veure com la parella sortia del lloc dels fets amb els productes robats. La Policia Local es va traslladar al lloc dels fets per identificar els dos sospitosos i, finalment detenir-los per un presumpte delicte de furt.