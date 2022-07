Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Roses van detenir el dia 22 de juliol quatre homes, d’edats compreses entre els 23 i el 29 anys, tres d’ells com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i tinença d’armes i un per un delicte d’ús de documents autèntics sense estar legitimat.

El passat 19 de juliol agents de la comissaria de Roses van rebre l’avís que un vehicle s’havia accidentat a la rotonda de la carretera C-260 al punt quilomètric 42,5. Quan els mossos van arribar al lloc del sinistre van localitzar-hi el cotxe sense cap ocupant al seu interior ni tampoc a les immediacions.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, els policies van saber que un dels ocupants havia amagat alguna cosa en un arbre molt proper a la rotonda i que també havien tirat algun embolcall al riu. Fetes el comprovacions, els agents van poder localitzar una pistola de foc real de 9 mm.

Arran d’aquets fets, els mossos de la Unitat d’Investigació de Roses van seguir tots els indicis recollits que els van portar fins a un domicili d’Empuriabrava i un de Santa Margarita de Roses, on van comprovar que s’hi podria estar realitzant actes de compravenda de substàncies estupefaents.

Davant les sospites, el dia 22 de juliol, es van fer dues entrades i perquisició als dos habitatges investigats, on van trobar-hi més de 60.000 euros, petites quantitats de droga, tals com haixix i marihuana, preparada per ser venuda al detall.

Després dels registres als habitatges, els agents van detenir quatre homes, tres d’ells eren els ocupants del vehicle accidentat, als quals se’ls hi atribueixen els delictes de tràfic de drogues i tinença il·lícita d’armes. Un quart detingut és el que conduïa un altre vehicle amb unes plaques de matricula que no tenien vigència. A aquest darrer se l’acusa d’un delicte d’ús de documents autèntics sense estar legitimat per fer-ho.

Els detinguts, només un d’ells amb antecedents, van passar el mateix dia 22 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.