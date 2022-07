Els Agents Rurals han fet 3.079 actuacions de prevenció d'incendis i de control d'accés al medi natural a Catalunya entre el 15 i el 25 de juliol, període en què ha estat activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències d'Incendis Forestals a Catalunya (Infocat) coincidint amb un dels pitjors episodis d'alt risc d'incendi dels darrers anys, segons informa el cos. El 70% d'aquestes actuacions es van fer en municipis amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, cosa que implica la suspensió d'activitats amb risc d'incendi forestal. S'han aixecat 102 denúncies per incompliments d'aquestes mesures, per accedir a espais naturals tancats o per fer activitats de risc d'incendi forestal, però també per acampades o treballs forestals, entre altres.

Entre les actuacions més destacades hi ha la denúncia per fer un foc d'esbarjo amb safates portàtils a la platja de Sa Sabolla, a Cadaqués, una altra per accedir al Parc Natural de Montserrat durant el tancament d'accessos, o l'enlairament d'un globus aerostàtic entre Òdena (Anoia) i Aguilar de Segarra (Segarra). ✅ Hem fet 3.079 actuacions de prevenció d’incendis i de control d’accés al medi natural a Catalunya entre el 15 i el 25 de juliol, període en què ha estat activada la fase d’alerta del Pla #INFOCAT, coincidint amb un dels pitjors episodis d’alt risc d’incendi dels darrers anys. pic.twitter.com/Z6snLEVvA2 — Agents Rurals (@agentsruralscat) 27 de julio de 2022 El cos de protecció de l'entorn rural afirma que aquest ha estat "un dels pitjors episodis" de perill d'incendi dels darrers anys, que ha comportat l'activació del nivell 3 del Pla Alfa "més important feta fins ara". En aquest sentit, coincidint amb els dies de major risc, entre el 22 i el 25 de juliol, hi ha hagut fins a 357 municipis de 27 comarques on estava activat el nivell màxim d'aquest pla operatiu dels Agents Rurals. Durant aquest període també s'ha restringit els accessos a 11 espais naturals. Del 15 al 25 de juliol hi ha hagut 29 incendis forestals a Catalunya, que han afectat 1.894,22 hectàrees. La major part corresponen al foc de Pont de Vilomara (Bages), amb 1.754,51 hectàrees, 471,20 dins l'EIN Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El Cos d'Agents Rurals apunta la intencionalitat com a principal hipòtesi de la causa d'aquest incendi, que es va iniciar dins l'espai de tancament de l'espai natural. El risc d'incendi es mantindrà especialment elevat a l’Alt Empordà per l’entrada de tramuntana Tot i la millora de les condicions a la major part de Catalunya, avui encara es manté el nivell 3 del Pla Alfa a trenta municipis de l'Empordà i continuen les restriccions d'accés als espais naturals del cap de Creus, l'Albera i el Montgrí per l'entrada de tramuntana. El nivell 3 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal suposa la suspensió de totes les activitats que puguin generar un risc d'incendi forestal. El Cos d'Agents Rurals fa una crida a no abaixar la guàrdia i mantenir la prudència en les zones on hi ha més perill d'incendi. I recorda que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l'activitat humana, sigui per imprudències o per accidents.