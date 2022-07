L'Ajuntament de la Jonquera alerta d'una possible estafa per missatges de text que estan rebent alguns veïns del municipi. El contingut del SMS és una suposada oferta per gaudir d'un mes gratuït a les piscines Picornell de Barcelona, nom que coincideix amb el regidor del consistori jonquerenc.

És per això que l'Ajuntament ha advertit que es tracta d'un missatge fals i que "en cap cas, es tracta d'un missatge real del regidor Jordi Picornell o de l'Ajuntament de la Jonquera". ⚠️ Alguns veïns esteu rebent aquest missatge de text fals. Si us plau, tingueu màxima precaució i no cliqueu l'enllaç, ja que podria tractar-se d'un virus. En cap cas, es tracta d'un missatge real del regidor Jordi Picornell o de l'Ajuntament de #LaJonquera. pic.twitter.com/2V9H4SN12g — Ajuntament de La Jonquera (@AjlaJonquera) 26 de julio de 2022