Els Mossos d'Esquadra investiguen cinc denúncies per punxades en espais d'oci nocturn a Catalunya, ha explicat la portaveu del cos policial, Montserrat Escudé.

En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimarts, recollida per Europa Press, ha matisat que la policia catalana no pot confirmar quin tipus de substància es va inocular a les víctimes i ha subratllat que no hi ha hagut cap abús o agressió sexual posterior a la punxada.

Ha instat les víctimes a anar immediatament a l'hospital independentment de si volen denunciar per poder detectar indicis del delicte perquè posteriorment desapareixen o són més difícils de percebre: "En aquests casos és clau".

Ha afirmat que la policia catalana està en contacte amb la francesa i l'anglesa per compartir informació sobre les punxades i ha assegurat que els Mossos han apostat per abordar les violències sexuals "d'una manera molt més rigorosa, tècnica i quirúrgica" arran de l'impacte que tenen en les víctimes.

Totes les denúncies de possibles submissions químiques a través de punxades que estan investigant els Mossos d'Esquadra van passar a Lloret de Mar. La primera de les denúncies registrades és del 10 de juliol i la darrera d'aquest cap de setmana.

En tots els casos, les víctimes són joves d'entre 20 i 25 anys que haurien patit les punxades mentre estaven en discoteques de la població. A les noies que van denunciar immediatament els hi van poder extreure sang i mostres per enviar a analitzar. Fins al moment, però, no s'ha detectat que els hi injectessin cap substància o droga a l'organisme. Les punxades tampoc estan relacionades amb agressions o abusos sexuals posteriors.

A més, els Mossos també s'han posat en contacte amb una noia que va denunciar a les xarxes socials haver patit una punxada en un club de Barcelona aquest cap de setmana i té previst denunciar.

Aquesta noia va explicar a través d'una sèrie de publicacions a les xarxes socials que tant ella com una amiga van notar una punxada i posteriorment es van començar a trobar malament. Relaten que va anar ràpidament a la barra per demanar ajuda i que finalment van quedar-se acompanyades d'una tercera amiga. Els Mossos van contactar amb aquesta jove per si volia presentar denúncia i Escudé ha concretat que té previst fer-ho aquest dimarts.

La portaveu ha recomanat que si una persona es troba en aquesta situació el primer que faci sigui anar a un centre sanitari i, posteriorment, presentar la denúncia si així ho decideix.

Ha detallat també que des dels Mossos ja s'havia contactat amb la policia francesa quan van aparèixer els primers casos en el país veí per tal de comportar informacions al respecte.

Delinqüència

Escudé ha negat que hi hagi una crisi de seguretat a Barcelona i preveu que els índexs de delinqüència augmentin aquest estiu fins als nivells prepandèmia --de l'any 2019--, que avui dia són "lleugerament" inferiors.

Respecte als sis primers mesos del 2019, aquest primer semestre s'ha reduït un 12,12% el conjunt de delictes, un 6,7% els robatoris violents i un 6,52% els robatoris violents a la via pública.

Ha destacat que el pla policial per combatre la multireincidència té "resultats positius, s'han fet moltes detencions" i també veu adequada la creació d'un pla per combatre els robatoris de rellotges de luxe perquè tenen un impacte elevat en la percepció d'inseguretat de la ciutadania.