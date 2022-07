Els Bombers confien poder estabilitzar el foc del Pont de Vilomara (Bages) en les properes hores per destinar el màxim de recursos possibles al que crema a Àger (Noguera), amb l'objectiu "d'evitar tenir més d'un foc gran actiu alhora", segons ha explicat el cap de l'operatiu de Bombers, l'inspector David Borrell, en la compareixença que ha fet aquest dilluns a la tarda al costat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per informar de l'última hora dels focs. "Encara queden dues hores crítiques", ha advertit Borrell, però si l'evolució segueix com l'actual, a partir de les vuit del vespre es pot plantejar passar de fase.

El cap dels Bombers s'ha mostrat satisfet que al llarg del dia el foc ha avançat segons el previst, sense grans revifades que hagin complicat encara més les tasques d'extinció, i en paral·lel ha explicat que l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Manresa ja s'ha donat per estabilitzat. Es tracta d'un foc que ha cremat desenes d'hectàrees i que havia preocupat per la proximitat amb el polígon Bufalvent.

El del Pont de Vilomara està estabilitzat en la zona del cap i del flanc esquerre, i en bona part del flanc dret, però encara es continua treballant amb intensitat per acabar-lo de perimetrar amb línies d'aigua o amb maquinària manual. Fins ara, segons l'última actualització dels Agents Rurals, l'incendi ha cremat 1.743,11 hectàrees, 449,69 a l'Espai d'Interès Natural (EIN) Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai que es troba dins l'àrea de tancament d'accessos.

Pel que fa a les causes de l'incendi, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que els Agents Rurals hi estan treballant, i que encara no se'n pot aventurar cap. En tot cas, sí ha afirmat que "totes les eventualitats estan obertes", en línia amb el que el mateix cos ja deia al migdia, quan apuntaven a l'activitat humana com a origen de l'incendi. No es descarta, doncs, que es tracti d'activitat humana intencionada, per bé que de moment no s'apunta a cap direcció en concret.

En el cas del foc del Montsec, a la Noguera, continua actiu a hores d'ara i els Bombers afronten la dificultat d'una orografia complicada. En el cantó positiu se situa el fet que les flames afecten una zona sense masies o nuclis poblacionals que calgui desallotjar.

Al del Pont de Vilomara la xifra de desallotjats continua essent d'unes 200 persones, i Elena ha afirmat que fins que el foc no es doni per estabilitzat, no es plantejarà la possibilitat que puguin tornar a les seves llars, o bé que hi puguin anar per veure l'afectació causada per les flames. Ha recordat, en aquest sentit, que hi ha "desenes de cases afectades" en tres urbanitzacions. Passa el mateix amb el confinament de les urbanitzacions de la Brocarda i de Rocafort, que es mantindrà activat mentre el foc no s'estabilitzi.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat d'obrir la roda de premsa per traslladar el missatge de prudència a la ciutadania. Aragonès no ha dubtat a qualificar la situació "d'extrema" i ha alertat que la situació de risc durarà "les properes setmanes". Aragonès ha agraït la tasca dels efectius dels equips d'emergències, dels electes locals i de la ciutadania en general.