Les molèsties per festes en embarcacions que fondegen en cales de la Costa Brava tornen a estar en l'ordre del dia.

Aquest cap de setmana, la Unitat Marítima ha hagut d'actuar per un cas a la cala del Golfet de Calella de Palafrugell.

Els agents a través del 112 cap a les cinc de la tarda de dissabte van començar a rebre diverses trucades de banyistes i persones pròximes a la zona perquè hi havia una concentració de quatre barques, enganxades una amb les altres i que portaven la música molt alta.

Els Mossos es van desplaçar a lloc amb l'embarcació Cap de Creus -que té la base a Palamós- i en arribar-hi van demanar-los que baixessin la música i que deixessin d'ocasionar molèsties.

Tres de les embarcacions van fer cas a les indicacions dels agents però una quarta, s'hi va negar. Segons el cos policial, el que van fer els ocupants d'aquesta barca és seguir apujant la música, van posar l'himne d'Espanya i van anar cridant.

Davant d'això, els policies marítims van adreçar-se cap a la barca i la van fer anar cap a una zona més arraconada. Finalment, van aixecar cinc denúncies administratives al patró. Una per vulnerar l'ordenança de sorolls municipal i una altra per desobediència o falta de consideració cap als agents. Les altres tres, relacionades amb Capitania Marítima per irregularitat com ara: no portar la matrícula visible; no portar elements de seguretat i també, van denunciar administrativament al patró perquè presentava símptomes evidents d'anar begut.

Aquesta festa en barques al Golfet no és la primera que es denuncia a la Costa Brava, a Palafrugell l'any passat també se'n van frustrar i en van desmantellar altres.

Una testimoni

En aquest cas, una de les afectades per les molèsties, explica en un fil a Twitter queles barques estaven ocupades per joves i que estava sobreocupades i la música estava molt alta. Cosa que va provocar que banyistes haguessin de marxar de la zona. També relata que "La seva mala educació no té límit. Quan els mossos s'acosten, abaixen la música (4 altaveus en una embarcació pneumàtica) però de seguida la tornen a posar fortíssima" i titlla els ocupants "d'irresponsables, egoistes i maleducats".