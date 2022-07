El Servei Català de Trànsit informa que aquesta matinada s’ha registrat un sinistre viari mortal a l’N-II a la Jonquera, al punt quilomètric 779,1, en sentit nord. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 01.49 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha atropellat un vianant i a conseqüència d’això el vianant ha mort. Posteriorment, els Mossos d’Esquadra han detingut el conductor per un delicte d’abandonament del lloc de l’accident.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El SEM també ha atès una altra persona en estat lleu i se li ha donat l’alta in situ.

Quant a l’afectació viària, s’ha hagut de tallar l’N-II a la Jonquera en sentit nord.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.

Amb aquesta víctima, són 89 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.