A judici un veí de la Jonquera acusat de tenir dos narcopisos i vendre droga

La secció tercera de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un veí de la Jonquera acusat de vendre drogues des de dos narcopisos situats al carrer Nord del municipi. La fiscalia demana 5 anys i mig de presó a l’acusat per un delicte de salut pública, i també de tinença il·lícita d’armes, ja que en els registres es van trobar armes de foc.

Unes sospites que en aquell carrer s’hi feia tràfic de drogues va ser el punt de partida de la investigació policial l’any 2017. Després de diversos seguiments, la policia va comprovar com en el bloc on hi ha els pisos hi havia molta afluència de gent que només hi entrava uns minuts. Segons el resultat de la investigació i tal com defensa la fiscal, l’acusat tenia com a principal clientela ciutadans francesos. Dins els pisos van trobar heroïna, cocaïna, marihuana, haixix i també diverses armes i cartutxos. L’acusat va negar que es dediqués a vendre droga i va assegurar que és toxicòman, que fumava «molta» cocaïna i que ha tingut «molts problemes» per culpa de l’addicció. El processat està en presó provisional i té antecedents.