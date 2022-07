Un camió ha bolcat aquesta tarda a l'AP-7 a l'altura de Biure provocant llargues retencions en sentit sud. El vehicle transportava 24 tones de greix animal, i en accidentar-se s'ha produït un vessament de 16 tones de la càrrega. També s'ha vessat combustible.

Els fets han tingut lloc a les 15.45 hores al quilòmetre 15 de l'autopista en sentit sud. L'accident ha provocat el tall del carril i hi ha cues de 4 quilòmetres. S'estan fent desviacions a la Jonquera per la sortida 2 de l'N-II, i en aquest punt hi ha 2 quilòmetres més de retencions.

El conductor del camió ha resultat ferit lleu.

Fins al lloc dels fets hi han anat dotacions dels Bombers i els Mossos. En aquests moments, s'està esperant que arribi la grua per retirar el camió, i que l'empresa porti una altra cisterna per recuperar el greix que no s'ha vessat. Després es procedirà a fer les tasques de neteja de la via per normalitzar la circulació.