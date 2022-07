Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 de juny passat un home que amagava més de 100 telèfons mòbils robats en dos trasters de lloguer a Barcelona. L'arrestat, de 38 anys, també acumulava una vintena de 'tablets' electròniques, 22 bosses de mà i moneders de marques de luxe, unes sabates també de luxe i un instrument musical de corda (un baix). L'operació policial es va precipitar el mateix dilluns quan els agents van ser alertats per dirigir-se a uns trasters de lloguer situats al districte de l'Eixample. Un home havia denunciat que li havien sostret el dia abans les pertinences de l'interior del seu vehicle i un dels dispositius robats marcava aquella ubicació gràcies a la geolocalització del mòbil.

Els Mossos van observar que una de les càmeres de seguretat mostrava una persona que marxava del lloc amb una de les pertinences. A partir d'aquí es van fer gestions per localitzar l'individu que tenia arrendats els dos trasters i fer les pertinents comprovacions. Poc després es va presentar al lloc un home que els tenia llogats i els va obrir. A l'interior hi havia més de 100 telèfons mòbils i una vintena de tabletes electròniques, a més de bosses de mà presumptament sostretes. Diversos dels mòbils estaven embolicats en paper d'alumini, habitualment utilitzat per eludir els sistemes de seguretat, o duien enganxats etiquetes amb un valor numèric, possiblement valor de venda en moneda estrangera.

L'home que va alertar els mossos va recuperar la seva tableta 'in situ', ja que la va poder identificar i desbloquejar teclejant el codi d'accés. Davant d'aquests fets els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de receptació. Posteriorment, el investigadors van fer una segona entrada al traster, en presència del detingut i del seu lletrat, i van recollir 22 bosses de mà i moneders de marques de luxe, unes sabates també de luxe i un instrument musical de corda (un baix) que provenien de diferents il·lícits penals succeïts últimament a la ciutat de Barcelona. La investigació segueix oberta i els investigadors continuen fent gestions per retornar els aparells sostrets als seus propietaris en cas que hagin estat denunciats.

El detingut va passar a disposició judicial el dijous 30 de juny i el jutge va decretar-ne la seva posada en llibertat amb càrrecs.