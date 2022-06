L'AP-7 registrava a les cinc de la tarda d'aquest dijous cues d'almenys deu quilòmetres tant de pujada com de baixada a causa d'un accident entre dos camions que ha obligat a tallar la via en ambdós sentits. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha tingut lloc cap a les quatre de la tarda al quilòmetre 119, en terme municipal de Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Un dels dos camions ha bolcat i s'ha incendiat.

A les cinc de la tarda els Bombers continuaven treballant per extingir les flames. L'estat dels camioners no ha transcendit, però les primeres informacions apunten que no haurien resultat ferits de gravetat.