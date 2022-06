Una dona de 78 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegada aquest dijous, 30 de juny, a la tarda, mentre es banyava a la platja Nova de Roses. L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 17:45 hores, informant que havien tret de l’aigua una dona inconscient i l’estaven intentant reanimar a la platja. Al lloc s'han desplaçat una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que han estat fent les maniobres de reanimació tot i que finalment han resultat infructuoses.

La platja disposava de servei de vigilància i en el moment del succés onejava la bandera verda. Fins al lloc també s’han desplaçat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil, que s’encarreguen de les diligències.

Aquesta és la cinquena mort a les platges catalanes aquest estiu, totes elles a la Costa Brava.

Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades.

Podreu consultar-les al visor de platges de Protecció Civil on hi ha la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l’aforament complet.

Protecció Civil alerta que si observeu que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc.