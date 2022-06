Els agents de Policia Local de La Jonquera han detingut un home, de nacionalitat francesa i de 34 anys, per un presumpte furt de dues carteres i dos mòbils de gamma alta.

La diligència ha tingut lloc aquest matí, a l’alçada del número 5 del carrer Horta d’en Geli, després d’una llarga persecució. Els agents estaven realitzant tasques de vigilància ciutadana quan han vist un home, delinqüent habitual, en actitud sospitosa. Posteriorment, han procedit a la identificació el presumpte autor, que ha marxat a la fuga passant per diversos espais públics com la llar d’infants o el Centre de Salut, per intentar despistar els agents. La persecució ha acabat al mateix lloc on ha començat, després de l’intent del presumpte autor dels fets de fugar-se també a través de les teulades dels edificis d’aquell mateix carrer.

La víctima és un camioner, de nacionalitat sèrbia, al que li hauria robat dues carteres i dos mòbils de gamma alta. El sospitós resta detingut, a l’espera de passar a disposició judicial, mentre que la víctima presentarà una denúncia als Mossos d’Esquadra.

Rafael Medinilla, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament aquesta actuació enfocada a una de les màximes prioritats del consistori que és “garantir el benestar dels nostres agents i dels nostres veïns i veïnes”. De fet, l’equip de govern ha adquirit recentment quatre càmeres corporals unipersonals amb la voluntat de “continuar avançant cap a una vila segura, tranquil·la i acollidora”.