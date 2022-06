Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i una dona d'entre 24 i 30 anys per dos robatoris amb violència a la via pública a Figueres. Els fets van passar el 13 de juny al carrer de Sant Pau quan en deu minuts de diferència dues persones van ser abordades pels tres detinguts. En el primer cas, es tractava d'una dona amb mobilitat reduïda que anava amb caminador i Un d'ells la va empènyer a dins d'un portal i la víctima va caure a terra robant-li amb violència un collaret d'or que portava. De minuts més tard, els tres lladres van aturar un noi que circulava amb patinet. el van fer caure a terra i es van emportar el vehicle. Posteriorment, la dona va anar a un local de compravenda d'or per vendre's el collaret d'or que havia robat a la primera víctima.

Davant d'això, els Mossos van iniciar una investigació policial per identificar i localitzar els autors. Finalment els dos homes i la dona van ser detinguts el 23 de juny. Se'ls considera autors de dos robatoris amb violència i a la dona també la consideren responsable d'un delicte de receptació per la venda del collaret robat. Els tres detinguts tenen antecedents i ja han passat a disposició judicial. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figures ha deixat en llibertat amb càrrecs a la dona i ha decretat l'ingrés a presó dels dos homes.