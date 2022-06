S'encasten contra un cotxe patrulla dels Mossos a l'AP-7 i fugen corrents a Cabanes

Ensurt aquest matí a l'autopista AP-7 al seu pas per Cabanes quan un cotxe patrulla dels Mossos de Trànsit ha acabat amb danys mentre seguia uns lladres i els volia fer atura. Això també s'ha col·lapsat durant una estona l'autopista. Testimonis s'han trobat que volien anar en sentit nord, cap a França i que durant una bona estona han quedat atrapats a l'autopista.

Els fets s'han produït poc després de dos quarts de deu del matí, quan una patrulla dels Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit circulava en sentit nord i ha vist un vehicle sospitós a l'altura de Figueres.

Han sospitat que podia estar implicat en furts amb el mètode del peruà i per aquest motiu, han començat a indicar-li que s'aturés. El conductor no ha fet cas als senyals dels agents i han començat a circular amb rapidesa per la via i posant en perill a la resta.

Per aturar-los, els Mossos de Trànsit els han avançat i se'ls han posat a davant per tal de frenar-los la fugida. En aquest moment, ja en terme de Cabanes, el conductor del vehicle escàpol ha fet marxa enrere i llavors, ha topat contra els dels Mossos d'Esquadra.

Ha causat danys al vehicle i també ha acabat xocat contra un camió, al que li ha fet també danys però més lleus. Els agents que anaven en el cotxe policial i el camioner, no han resultat ferits.

Fugida corrent

Un cop s'han accidentat amb els Mossos, del vehicle temerari n'han sortit tres homes que han fugit corrents. Els agents els han intentat localitzar però malgrat activar fins i tot un mitjà aeri, de moment no se'ls ha trobat. La investigació segueix oberta i es busca als ocupants.

Arran dels fets, l'autopista ha patit retencions i cues, ja que a més s'ha hagut de tallar momentàniament un dels carrils.

Vehicle llogat

D'altra banda, els Mossos han comprovat que el vehicle amb el qual anaven els suposats lladres era de lloguer.

L'ús d'un vehicle de lloguer és habitual en aquests lladres que es mouen per les principals vies de circulació amb l'objectiu d'aconseguir un bon botí.

En aquest cas, sospiten que els que anaven al vehicle són furtadors que actuen amb el mètode del peruà i que darrerament, com cada estiu, s'intensifica la seva presència.

Aquest robatori consisteix sovint en el fet que es fa creure al conductor que té una avaria i quan s’atura, li sostreuen els objectes de valor. Un dels lladres o més parla amb el conductor, mentre que la resta roben el botí i fugen amb el cotxe.