Un home de 74 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda ofegat mentre es banyava a la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador.

L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 15:12 hores. Un socorrista de la platja ha informat que havien tret de l’aigua un home inconscient i l’estaven intentant reanimar a la platja. Ràpidament, s’han desplaçat al lloc dues unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que han estat fent les maniobres de reanimació i que finalment han resultat infructuoses.

La platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador disposa de servei de vigilància i en el moment del succés onejava la bandera groga.

Fins al lloc també s’han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil, que s’encarreguen de les diligències.

Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades.

Es poden consultar al visor de platges de Protecció Civil on hi ha la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l’aforament complet.