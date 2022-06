L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un cambrer per a qui la fiscal demana 8 anys de presó per agredir sexualment una companya de feina a Palamós (Baix Empordà) la nit del 18 de novembre del 2018. Segons l'escrit d'acusació, l'home li va fer beure uns xupitos i, quan la noia es va començar a trobar malament, la va acorralar contra una nevera, li va fer tocaments per dins de la roba i li va introduir els dits a la vagina. La víctima ha declarat a porta tancada. L'acusat nega els fets. Al judici ha afirmat que "mai" ha agredit cap dona i diu que no entén per què la víctima el va denunciar. Apunta que potser es va sentir malament perquè ella havia intentat fer-li un petó però ell la va rebutjar. La defensa vol l'absolució.

L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que els fets van passar després de dos quarts d'onze de la nit. Acusat i víctima treballaven a dos locals de Palamós que estan a pocs metres de distància. Aquella nit, segons l'acusació pública, el processat assumia les tasques d'encarregat i va ordenar a la cambrera que anés a l'altre establiment, que en aquell moment no estava obert al públic, a netejar.

Aleshores, l'acusat va arribar a aquest local, va agafar una ampolla i li va proposar a la víctima beure uns xupitos. "Cadascun se'n va prendre tres", exposa l'escrit. Poca estona després, "la víctima es va començar a sentir marejada" i va ser llavors quan, segons la fiscalia, el processat la va subjectar pels braços i les cames, la va empènyer contra una nevera i li va començar a fer tocaments i a petonejar-la, sense fer cas a la noia que li deia "que parés, que no volia".

La fiscal sosté que, lluny d'aturar-se, el processat va forcejar amb la víctima per vèncer la seva resistència, li va fer tocaments per dins de la roba, li va introduir els dits a la vagina i li va fer sexe oral. L'acusació pública remarca que la noia tenia "moltes nàusees i ganes de vomitar" i que el processat la va acabar acompanyant al lavabo, on la va deixar una estona dormint.

"Durant tots aquests fets, la víctima li va dir en reiterades ocasions que parés, que no volia i va forcejar amb ell per intentar treure'l de sobre", argumenta la fiscalia que sosté que, com a resultat del forcejament, la noia va patir hematomes i contusions a una cama i a l'espatlla.

Quan es va despertar, li va dir a l'acusat que volia marxar a casa. Ell la va acompanyar una part del camí: "Li va dir que si deia alguna cosa a algú la rebentaria i li va clavar dues bufetades a la cara".

Al final del judici, durant el qual la víctima ha declarat a porta tancada, la fiscal Lorena Cabezas ha elevat a definitiu l'escrit d'acusació. L'acusa d'un delicte d'agressió sexual amb penetració pel qual demana 8 anys de presó i que no es pugui apropar a menys de 300 metres o comunicar-se amb la víctima durant 15 anys i d'un delicte lleu de maltractament d'obra pel que sol·licita una multa de 480 euros. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi la noia amb 10.525 euros.

L'acusació particular, en nom de la víctima, elevava inicialment la petició de condemna pel delicte d'agressió sexual a 9 anys de presó.

La cambrera ha declarat a porta tancada i evitant la confrontació visual amb l'acusat.

No s'ho explica

L'acusat ha negat els fets i assegura que no s'explica per què la víctima el va denunciar. Segons el seu relat, feia temps que treballaven junts i tenien bona relació. "D'amistat, amb tonteig, però res més", ha dit. De fet, ha exposat que pocs dies abans, la noia havia anat al seu aniversari i havien estat junts de celebració.

Aquella setmana, però, ha dit que van tenir algunes discussions fortes a la feina perquè la víctima tenia problemes personals i no treballava a ple rendiment. La nit del 18 de novembre, ha afegit, va voler suavitzar la situació i acabar amb la mala maror. Per això, quan ja gairebé havien tancat li va proposar prendre's junts uns xupitos. "Ella no anava borratxa, jo l'he vist èbria i no ho estava", ha subratllat.

Quan ja s'havien reconciliat, ha afegit que la noia li va intentar fer un petó però ell la va rebutjar. Tot i que ha assegurat que no li va donar més importància i que li va dir a la noia que no passava res, sospita que pot ser el motiu pel qual va interposar la denúncia, per si se n'acabava assabentant la seva parella. "No entenc per què m'estic menjant aquest 'marron'", ha dit a la sala de vistes.

A més, ha lamentat en reiterades ocasions que les càmeres de videovigilància del local no funcionessin aquella nit i ha dit que hi havia altres treballadors que entraven o sortien, o que haurien pogut la noia cridar: "És impossible que passés".

Per això, la seva defensa, encapçalada per la lletrada Amaya Matias, nega els fets i demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.