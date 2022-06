Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres han estat investigant una casa d'Agullana, des del mes de maig, a partir de les sospites que, a dins, hi podria haver una plantació de marihuana. Cap a dos quarts de vuit del matí del dia 2 de juny, agents de la Unitat d’Investigació juntament amb l’ARRO van realitzar una entrada i perquisició, amb autorització judicial, en l'immoble del carrer Puig de Ram d’aquesta localitat de l'Alt Empordà.

De resultes de l’entrada a la casa, els agents van localitzar 646 plantes de marihuana d’uns dos metres d’alçada i tots els aparells necessaris per al cultiu. Davant les evidències, els mossos van detenir els responsables de la plantació interior, un home i una dona de 41 i 34 anys, respectivament, per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. En aquest cas, els tècnics de la companyia elèctrica també van localitzar una connexió fraudulenta de subministrament elèctric i van procedir a la seva desconnexió.

Els detinguts, després de declarar als jutjats de Figueres, van quedar en llibertat amb càrrecs.

Uns fets similars, a Torroella de Montgrí

En un altre servei, els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d’Empordà van detenir dos homes i una dona d’edats compreses entre els 24 i 47 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric. La investigació es va iniciar a principis del mes de maig quan els mossos de la unitat d’investigació van tenir coneixement que podia haver-hi una plantació interior de marihuana en un mas de Torroella de Montgrí. Fetes les indagacions, els agents ho van poder corroborar. El dia 1 de juny, el jutjat d’instrucció de la Bisbal va autoritzar l’entrada i escorcoll a l’habitatge, en el qual an participar agents de la Unitat d’Investigació, Seguretat Ciutadana i l’Àrea Regional de Recursos Operatius. Durant l’entrada es van localitzar un total de 1.233 plantes de marihuana en avançat estat de floració, dos quilograms de cabdells secs i 6.000 euros en efectiu empaquetats i amagats dins d’un armari. Els tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que hi havia una doble escomesa sense passar pel comptador.

Els investigadors van detenir dos homes i una dona com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Els detinguts, amb antecedents, van passar a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.