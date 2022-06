Els Mossos d'Esquadra de Girona han detingut un home i n'investiguen tres més per mutilar galls i destinar-los a baralles. Aquest dimarts, els agents van interceptar una furgoneta que circulava per l'AP-7 a gran velocitat, i que va intentar esquivar un control. Transportava 57 galls amb les crestes mutilades, sense plomatge i amb llargs esperons. El seu propietari es va presentar a comissaria, però com que no va donar cap explicació coherent sobre la seva procedència, els Mossos el van detenir per maltractament animal. És un home de 47 anys i sense antecedents, que després de declarar al jutjat ha quedat en llibertat provisional. A més, la policia també investiga pel mateix delicte els tres ocupants que anaven dins la furgoneta.

Cap a les nou del matí d'aquest dimarts, uns agents de trànsit que feien un control dinàmic de seguretat a l'AP-7 van veure una furgoneta circulant a gran velocitat pel tercer carril de l'autopista. Quan el conductor va adonar-se de la presència policial, va frenar de cop i es va canviar de carril per intentar esquivar els agents i evitar que l'aturessin. La patrulla, però, que havia vist la maniobra, la va fer aturar. A dins la furgoneta hi anaven tres homes. Transportava 57 galls en caixes, del que habitualment se solen fer servir per baralles. Com que cap dels ocupants va saber-ne explicar ni la procedència ni el destí, els Mossos van traslladar la furgoneta a comissaria perquè els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient i els veterinaris inspeccionessin els animals. Allà, van veure que es tractava de galls de raça espanyola. Tenien les crestes mutilades, gairebé no tenien plomes i també els havien deixat créixer molt els esperons. Al mercat negre, aquests galls destinats a baralles poden costar fins a 700 euros per exemplar. Mentre els Mossos inspeccionaven els animals, un home va presentar-se a comissaria dient que era l'amo dels galls. Aquest propietari, que té 47 anys, tampoc va donar cap explicació coherent a la policia. I per això, el van detenir per un delicte de maltractament animal. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat provisional. En paral·lel, la policia va citar com a investigats els tres ocupants de la furgoneta. I no només això, també els van sancionar per no tenir l'autorització de transport públic de mercaderies ni portar el document de transport dels animals. Ara, hauran d'anar a declarar davant el jutjat quan se'ls citi. Els 57 galls van quedar en dipòsit dels Mossos en espera que el jutge dictamini el seu destí final.