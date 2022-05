La Policia Local de Castelló d'Empúries va rebre una trucada ahir a la tarda d’un home comunicant que una dona acabava de causar danys a un cartell d’una propietat privada amb un ganivet, i que es trobava circulant a peu per la via pública portant l’arma blanca i en actitud molt hostil. En arribar la patrulla al lloc on es trobava la dona, aquesta va intentar treure el ganivet que portava amb la manifesta intenció d’utilitzar-lo per atacar als policies. Els agents van haver de treure-li malgrat la resistència oposada per la ciutadana, ja que la sospitosa es resistia violentament, i en el forcejament va causar ferides a un dels agents actuants.

Finalment, els agents de la Policia Local, amb l’ajuda d’un agent de Mossos d’Esquadra fora de servei que es trobava casualment al lloc en el moment dels fets, van aconseguir reduir-la i va quedar detinguda per amenaces amb arma blanca i atemptat contra agents de l’autoritat.