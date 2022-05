Els Mossos d’Esquadra van detenir el dia 29 de maig tres homes, d’entre 31 i 35 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt a interior de vehicle.

Els fets van succeir el mateix dia a l’altura del punt quilomètric 17,5 de l’AP-7, en sentit sud. Una patrulla de trànsit, que circulava sentit Barcelona, va observar que en una àrea de socors de la via hi havia dos turismes aparcats molt junts i una persona ajupida, de forma molt estranya prop d’un dels cotxes.

Quan els mossos s’hi van atansar van constatar que el conductor d’un dels vehicles estava patint, en aquell precís instant, un robatori per part dels ocupants de l’altre cotxe. Els agents van veure com dues persones estaven ajupides agafant la bossa de mà de la víctima, mentre una tercera persona realitzava maniobres de distracció amb el propietari del cotxe perquè no s’adonés del robatori.

La patrulla també va veure que hi havia una quarta persona dins el vehicle a punt per fugir del lloc a gran velocitat. Davant les evidències els mossos van detenir tres dels autors dels fets i el quart membre de la banda va aconseguir fugir corrent i resta pendent de localització.

Els agents també van comprovar que el vehicle amb el qual circulaven els lladres havia estat vist el dia anterior, amb actitud sospitosa fugint a gran velocitat en una àrea de descans de l’autopista, però no l’havien pogut aturar.

A banda, a dos dels tres arrestats, també els hi consta una ordre de detenció emesa per un Jutjat de Tarragona per fets d’idèntiques característiques.

Els detinguts, dos d’ells amb nombrosos antecedents, passaran davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan siguin requerits.