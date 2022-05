L’obra mural de l’artista BL2A sobre una caixa de llums de Figueres apareix novament vandalitzada

L’obra mural de l’artista BL2A sobre una caixa de llums, a l'exterior del Museu de l'Empordà de Figueres, ha aparegut novament vandalitzada. El mural ha estat atacat amb un esprai del mateix color que ja es va utilitzar el desembre del 2020 per tapar algunes de les figures del grafit, i les característiques entre una i altra destrosses tenen unes característiques similars. El director el Museu de l'Empordà, Eduard Bech, ha descobert la bretolada aquest divendres, 27 de maig, al matí i, de seguida, el compte de xarxes socials del museu ha difós la imatge i el missatge "Ens llevem tristos!".

BL2A afirma que l'art urbà, en trobar-se en espais públics, està exposat a aquests riscos. "La nostra feina va d'això. L'espai públic és per a tots, tant per a les coses bones com per a les coses dolentes", reconeix l'artista, alhora que expressa que "al carrer tothom és lliure, entre cometes, de fer el que vulgui". Per a ell, l'atac que ha sofert el seu mural dona un sentit a l'obra: "Saps que l'obra evoluciona, que sempre serà nova, perquè d'aquesta manera sempre anirà canviant".

El director del Museu de l'Empordà ha explicat que l'obra mural de BL2A està coberta per una capa protectora i, per això, confia que es pugui reparar per treure les taques d'esprai i recuperar la pintura original. "Tot dependrà del tipus d'esprai que hagin utilitzat per a la destrossa", ha comentat Eduard Bech, i hi ha afegit: "Mirarem de fer la nostra feina de conservació".

El tuit que ha publicat el Museu de l'Empordà ha rebut sobretot reaccions de rebuig cap a l'acció vandàlica. "La gent, lògicament, està indignada, perquè una obra que està al carrer se la senten com a seva. És una pena que hi hagi gent que no ho comparteixi", exposa Eduard Bech.

Aquesta és l'obra original de BL2A: