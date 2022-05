Un home ha mort aquest divendres, 27 de maig, a la tarda, a causa de les greus lesions que ha patit en ser atropellat per un vehicle a Castelló d'Empúries. L'accident ha passat, poc després de les 6 de la tarda, a l'avinguda Santa Clara. Un vehicle 4x4 hauria atropellat el vianant, per causes que s'estan investigant.

Tot i que la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat amb molta rapidesa fins al lloc del sinistre, i que els equips d'emergència han atès in situ la víctima, no ha estat possible salvar-li la vida i ha mort allà mateix. L'home era veí de Castelló d'Empúries.