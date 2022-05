El Servei Català de Trànsit informa que avui s'ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera GI-641, al punt quilomètric 1 a l’altura de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.17 h.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït la sortida de via d’un turisme. Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d’un jove de 19 anys, veí de Torroella de Montgrí.

Arran de la incidència s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat el seu suport psicològic.