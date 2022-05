La dona que va resultar ahir ferida crítica en un accident de trànsit a l'N-260 va morir ahir poc després dels fets a l'hospital.

Els altres dos ferits, dos homes, encara es mantenen ingressats al centre sanitari, segons han confirmat fonts del centre de salut.

Un d'ells es troba a l'UCI (Unitat de Cures Intensives) en estat greu però estable. També hi ha un tercer hospitalitzat es troba a planta, en aquest cas però, no està greu.

Aquest accident de trànsit es va produir en un punt negre de l'N-260, un enllaç amb la C-260 on hi solen haver accidents de trànsit.

El succés va tenir lloc quan faltava un quart d'hora per les cinc de la tarda i per causes que els Mossos investiguen dos cotxes van xocar.

Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM -que va enviar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat- van treballar en el lloc dels fets.

Van traslladar els tres ferits -una dona ha resultat ferida crítica, un home en estat greu i un altre home de poca gravetat- al Trueta. Al centre sanitari, la dona va perdre-hi la vida perquè no va poder superar la gravetat de les ferides.

Precisament, ahir es va conèixer que l'Estat preveu fer un pas elevat a l'encreuament de l'N-260 cap a Ordis.