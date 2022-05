Un accident amb dos vehicles implicats a la carretera N-260 al terme municipal d'Ordis ha deixat aquesta tarda tres persones ferides, una d’elles en estat crític, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre s'ha produït quan faltava un quart d'hora per les cinc de la tarda al punt quilomètric 45,5 de l’N-260. Per causes que s’estan investigant, els dos turismes han xocat i, com a conseqüència de l’impacte, una dona ha resultat ferida crítica, un home en estat greu i un altre home en estat menys greu.

Unitats dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, mentre que dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat els ferits a l'hospital Trueta. L'accident s'ha produït en l'encreuament amb la C-26, un punt negre on solen haver-hi accidents. L'últim es va produir l'1 de febrer, quan un accident múltiple va deixar tres ferits.