La Policia Nacional ha inspeccionat de forma coordinada 166 bars a tot Espanya en un operatiu contra la distribució il·lícita del senyal de televisió de partits de futbol. Hi ha 166 investigats com a presumptes responsable d'un delicte contra la propietat intel·lectual i s'estima que el perjudici econòmic ocasionat als titulars del contingut multimèdia distribuït il·legalment supera el milió d'euros. La investigació es va iniciar el gener del 2022 arran de la denúncia interposada per La Lliga contra establiments d'hostaleria de diferents províncies espanyoles que estarien distribuint il·lícitament el senyal de partits de futbol d'equips espanyols, sense l'autorització dels propietaris d'aquest contingut.

En el transcurs de la investigació, els agents van dur a terme les comprovacions oportunes dels establiments comercials que emetien partits de futbol de les competicions La Lliga Santander i UEFA Champions League. Després de diverses indagacions es va confirmar que 166 establiments de diferents ciutats espanyoles, entre les quals Barcelona, Sevilla, Màlaga, Còrdova, Saragossa, Valladolid, Múrcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas i Bilbao, estaven implicats en l'emissió fraudulenta dels partits de futbol. Amb aquesta informació es va posar en marxa un macro operatiu per fer de manera coordinada la inspecció de tots els establiments comercials investigats durant el transcurs d'una de les jornades de la competició de futbol de LaLiga Santander. Com a resultat del mateix es va desarticular tota la infraestructura que permetia la visualització il·legal del contingut multimèdia de pagament, amb la identificació dels responsables i el cessament del servei il·legal que prestaven. Als titulars dels establiments comercials investigats se'ls atribueix un delicte contra la propietat intel·lectual com a presumptes responsables de distribuir el contingut audiovisual de manera fraudulenta, ja que a través de descodificadors o microcontroladors accedien de manera il·lícita a contingut protegit emès per canals codificats. Amb això obtenien un benefici econòmic fraudulent, ja que oferien la possibilitat de veure esdeveniments esportius, únicament emesos a través de canals codificats que els feia posseïdors d'un servei extra que altres establiments no oferien. S'estima que el perjudici econòmic ocasionat als titulars del contingut audiovisual distribuït il·legalment és de 1.066.386 euros.