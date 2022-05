L'Audiència de Girona ha jutjat que dijous un pare que s'enfronta a 11 anys de presó per abusar sexualment de la filla de 13 mentre dormia al domicili familiar de Blanes (Selva). La fiscalia sosté que el pare va perpetrar els abusos la matinada del 22 de juny del 2019, aprofitant que estava sol a casa amb la menor i el seu germà perquè li tocava règim de visita. La víctima ha relatat que es va despertar perquè notava que algú li estava tocant les cames i que es va adonar que era el seu pare, que va anar pujant la mà "poc a poc" fins a arribar als genitals. L'acusat ho nega, diu que és "impensable" que fes tocaments a la seva filla i atribueix la denúncia a desavinences econòmiques i a que es va negar a portar-la a una competició de ball.

Els progenitors de la víctima feia anys que estaven separats i l'adolescent passava els caps de setmana amb el pare. La fiscalia sosté que va ser durant una d'aquestes estades, concretament la del cap de setmana del 22 de juny del 2019, que l'home va abusar sexualment de la menor mentre dormia.

Al judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, la víctima ha explicat que era un cap de setmana "normal". El seu pare la va anar a recollir a casa de la mare i, plegats, van anar cap al domicili de Blanes. També estava amb ells un altre fill del processat, i germanastre de la víctima, que aleshores tenia 5 anys.

L'adolescent ha explicat que, quan va arribar l'hora d'anar a dormir, el seu pare i el seu germà es van avançar però ella també va decidir anar-hi perquè estava cansada i tenia son. Segons el seu relat, el processat i el nen es van estirar plegats en un matalàs mentre que ella es va posar a dormir a l'altre.

Quan ja feia una estona que dormia, i segons el relat de la víctima, va notar "que algú" li tocava la cama. Aleshores, es va adonar que el seu pare ja no estava al matalàs amb el germà i que estava situat a la zona dels peus del seu llit. La noia ha exposat que va anar pujant la mà "molt a poc a poc" fins a arribar a tocar-li els genitals. Els tocaments, ha precisat, van ser per sota de la roba i l'home li va acabar introduint "un o dos dits" a la vagina.

La víctima ha exposat que va sentir "fàstic" i també va tenir "por" de la possible reacció del seu pare si sabia que s'havia despertat: "Em vaig fer l'adormida però vaig anar movent les cames i girant-me perquè parés. No sé quanta estona va ser, però a mi se'm va fer etern". En aquell moment, ha explicat que va arribar la dona del seu pare de treballar i això va fer l'home parés i sortís de l'habitació.

Però ha exposat que poca estona després va tornar a entrar al dormitori i li va tornar a fer tocaments. La menor ha declarat que, de nou, el pare va sortir de l'habitació, en aquesta ocasió per anar al lavabo. Va ser el moment que va aprofitar per anar a explicar-li a la seva madrastra el que havia passat. Arran d'això, la dona li va dir que dormís a l'habitació de matrimoni i el pare es va quedar a dormir a la sala d'estar.

"Aberrant"

"A mi em va venir la meva dona a dir-me coses inversemblants i no entenia què em deia", ha afirmat l'acusat que nega haver fet tocaments a la seva filla. El processat ha exposat que per la seva "ètica" és "impensable" haver abusat sexualment de l'adolescent i, de fet, ho ha qualificat com a "aberrant".

L'acusat sosté que sempre havia tingut bona relació amb l'adolescent però que ens els darrers mesos s'havia anat "deteriorant" perquè la nena havia "canviat". En aquest sentit, sosté que la menor s'interessava pels diners: "Moltes vegades em preguntava si ja havia cobrat. Si li deia que no, deia que no volia venir perquè aquell cap de setmana no faríem res". També ha apuntat que hi va haver una disputa perquè li van requisar el mòbil perquè havia suspès "totes les assignatures".

El pare atribueix la denúncia a aquestes desavinences i a que el dia 22 de juny -l'endemà dels presumptes tocaments- es va negar a portar-la fins a Canet on tenia una actuació de ball. "Sempre s'enfada molt quan vol alguna cosa i no se li dona, però és que no tenia benzina ni diners", ha afegit. Només la va apropar fins a casa de la seva mare.

Quan va arribar allà, la menor es va posar a "plorar desconsoladament", ha explicat la mare. D'entrada, li va dir que era perquè el pare no la volia dur a ballar però, un cop l'ara acusat va haver marxat, li va explicar que havia abusat d'ella durant la nit. Aquella mateixa tarda van anar a interposar la denúncia i, segons han dit, tampoc van acabar anant a l'exhibició que tenia a Canet.

Els forenses no van trobar cap lesió als genitals de la víctima. Els psicòlegs de l'equip d'assessorament tècnic penal sostenen que la menor té simptomatologia compatible amb l'estrès posttraumàtic i han qualificat el seu relat de persistent, creïble i vivenciat.

El fiscal l'acusa d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb accés carnal amb l'agreujant i demana 11 anys de presó, 10 de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la menor durant 10 anys. En concepte de responsabilitat, sol·licita que indemnitzi la filla amb 20.000 euros per dany moral.

A més, l'acusació pública també demana al tribunal que acordi l'expulsió de l'acusat del país un cop complertes tres quartes parts de la condemna o quan accedeixi al tercer grau. L'home és originari de Xile.

La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.