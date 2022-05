La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquest dimecres un home de 22 anys per robar el collaret a una dona d'una estrebada. Els fets van passar pels volts de dos quarts de set de la tarda al carrer de la Muralla, just al centre de la ciutat. L'arrestat, que no va actuar sol, va emportar-se la joia i va fugir ràpidament, però la víctima va poder identificar bé l'agressor. De seguida va avisar la Guàrdia Urbana que va acabar detenint el sospitós minuts després d'haver comès el robatori.

El jove va passar a disposició dels Mossos d'Esquadra que ara busquen els seus acompanyants, per tant, no es descarten més detencions. La víctima no va patir ferides.