Un home de 23 anys ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra com el presumpte autor de dos robatoris violents comesos a la Jonquera aquests darrers dies. L'home ha estat detingut gràcies al treball dels agents de Seguretat Ciutadana de la comissaria de la Jonquera i de la Unitat d'Investigació de Figueres.

El primer dels casos amb el qual es relaciona aquest detingut va passar el 27 d'abril. Una persona va denunciar que va ser víctima d'un robatori amb violència i, en el seu relat, va explicar que s'havia aturat amb el cotxe a la carretera N-II, al punt quilomètric 776, amb la intenció d'anar a comprar a un supermercat. Just en el moment en què es trobava tancant la porta del cotxe va ser increpat per un home que li va sostreure un telèfon mòbil, un model de Samsung valorat en uns 800 euros. Mentre intentava arrabassar-li l'aparell, el denunciant explica que va rebre cops de puny a la cara i cops de peu per tot el cos, propinats pel lladre, que va acabar fent-lo caure a terra. La víctima del robatori va formalitzar la denúncia però no va poder aportar cap dada rellevant sobre el seu atacant.

Uns dies després, el 8 de maig, pels volts de dos quarts de deu de la nit, un home va entrar en un restaurant del carrer Major i es va enfrontar a un treballador, recriminant-li que l'hagués denunciat per haver causat problemes en aquest mateix establiment en una altra ocasió. Segons han informat fonts policials, l'home va agredir amb cops de puny l'empleat i va proferir amenaces contra ell. Després de l'agressió, l'atacant va obrir la caixa registradora del local i va sostreure'n 305 euros. En la seva fugida, també es va emportar una bossa en la qual hi havia preparats cinc kebabs per a uns clients i va fer unes destrosses materials al restaurant.

El treballador, que va denunciar els fets, va aportar als Mossos d'Esquadra una descripció precisa de l'agressor, al qual ja havia vist en altres ocasions perquè ja havia provocat aldarulls al restaurant. A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Figueres, amb les dues denúncies i la descripció facilitada per l'empleat del restaurant del carrer Major de la Jonquera, va poder identificar el presumpte autor dels dos robatoris violents. La detenció es va practicar l'11 de maig. El van localitzar a la Jonquera mateix, on és conegut per ser un delinqüent habitual.