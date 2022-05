La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues a Lloret de Mar i Vidreres (Selva). En l'operatiu, els agents van detenir set persones i van entrar a cinc cases diferents (tres a Lloret i dos més a Vidreres). A l'interior es van trobar diverses plantacions de marihuana i en total es van emportar 3.480 plantes que tenien un pes de 320 kg. També van trobar-hi 1.056 grams de cabdells. Durant l'operatiu els agents van intervenir 137.000 euros que els homes tenien en efectiu i deu vehicles (quatre d'ells eren d'alta gamma). A més, la Policia Nacional va intervenir algunes armes que tenien els detinguts (dos carabines, una pistola, quatre matxets, tres catanes i un puny americà).

La investigació policial va començar quan alguns dels agents va descobrir que hi havia una persona de nacionalitat búlgara que tenia una carnisseria a Lloret de Mar i tenia un nivell de vida molt alt. Arran d'aquesta descoberta, la policia el va començar a vigilar i va veure com es dirigia a diverses cases aïllades de les urbanitzacions que hi ha a Lloret de Mar i Vidreres. Aquestes cases tenien aparells extractors d'aire i quan els agents s'hi acostaven feia una forta olor de marihuana.

La Policia Nacional va demanar a la companyia elèctrica que fes els informes sobre consum energètic d'aquests domicilis i si hi havia la llum punxada. La companyia va assegurar que s'estava defraudant la llum en quatre dels habitatges inspeccionats inicialment per la policia. A més, al llarg de la vigilància van veure que l'home investigat passava de ser ell mateix qui vigilava els cultius a contractar altres persones de la mateixa nacionalitat que vigilessin les plantacions.

Mentre es feia aquesta investigació per tràfic de drogues, també es va obrir una línia d'investigació patrimonial dels sospitosos. En tots els casos, el poder adquisitiu augmentava considerablement fent millores a les cases comprades. A més, l'home va tancar la carnisseria que tenia i va estar diversos mesos sense activitat.

Rellotges, joies, diners i cotxes d'alta gamma

Quan els agents van identificar els responsables de la plantació, es va demanar una entrada i escorcoll al jutge, que va ser concedida. Arran d'aquesta ordre, la Policia Nacional va entrar als cinc domicilis investigats repartits entre Lloret de Mar i Vidreres i es va detenir els set responsables de les plantacions. Se'ls considera autors dels delictes de pertinença a un grup criminal, un de tràfic de drogues i un altre per frau dels fluids elèctrics.

Durant l'operatiu els agents també van trobar-se amb 3.840 plantes de marihuana que pesaven uns 320 kg i 1.056 cabdells de marihuana. En els domicilis els set detinguts tenien 137.000 euros en efectiu i es van intervenir deu vehicles (quatre d'ells eren de gamma alta), una màquina de comptar bitllets, diversos rellotges, joies i armes (dues carabines, una pistola, quatre matxets, tres catanes i un puny americà).

Dels set detingues, quatre d'ells han entrat a presó, entre ells el principal responsable de l'organització criminal. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.