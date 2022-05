Un suposat autor material del crim de Cabanelles ha presentat dos vídeos al jutjat d'instrucció per demostrar que era a Romania el dia dels fets. Són gravacions, a les que ha tingut accés l'ACN, de les càmeres de la Direcció Regional de Carreteres de Constanta que van captar l'investigat de copilot a les 16.31 hores del 27 de febrer del 2021. La investigació situa el crim la matinada del 28. "Aquesta prova objectiva demostra que es trobava circulant per les vies públiques de Constanta i resulta del tot impossible que fos al país en el moment de la comissió del delicte", apunta el seu advocat, Joaquim Bech de Careda, que demana al jutjat que suspengui de manera "urgent" l'ordre europea d'entrega temporal dictada el 29 d'abril.

Són dos vídeos captats per les càmeres de videovigilància de la Direcció Regional de Carreteres i Ponts de Constanta, a Romania. En el primer, datat a les 16.31 hores del 27 de febrer del 2021, es veu l'investigat anant de copilot d'un vehicle. Al segon, de l'endemà al migdia, es torna a veure el mateix cotxe circulant per la xarxa viària del país.

L'advocat de la defensa, Joaquim Bech de Careda, recorda que la investigació situa el crim la nit del 27 al 28 de febrer i que els vídeos són una "prova objectiva" que demostren que aquest sospitós no era al país el dia dels fets. "La situació és exasperant per al meu representat. En un primer moment, puc entendre que la investigació policial es podia dirigir indiciàriament contra el meu client, però una vegada s'han pogut practicar tota una sèrie de proves, hem demostrat que es trobava a Romania", ha afegit el lletrat que lamenta que, tot i això, el jutjat d'instrucció 7 de Figueres "mantingui les accions dirigides a portar-lo al país".

Les gravacions de les càmeres són una prova més que confirmarien que aquest investigat no era a la casa de Vilafant que la investigació situa com el lloc on va començar la baralla entre la víctima i almenys dos homes més després d'un sopar que va congregar un grup de persones.

La investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que, després de clavar-li una pallissa a la casa, van carregar el cos al maleter d'un cotxe i van conduir fins a Cabanelles. Un cop allà, van rematar la víctima apunyalant-lo al coll i van deixar el cos al voral. L'autòpsia va concloure que la víctima tenia fins a 29 lesions traumàtiques i cinc ferides per arma blanca.

Al gener, el pare d'aquest sospitós es va presentar voluntàriament al jutjat quan va saber que havien detingut el seu fill a Romania per la seva suposada participació en el crim i va dir que era ell qui era al sopar. També va declarar la parella de l'investigat, que va assegurar que per aquelles dates eren fora del país.

Tot i que tant el cotxe com el telèfon que els investigadors situen al lloc estan a nom del pare de l'investigat, les vigilàncies i seguiments posteriors als fets situaven el fill a les comarques gironines i un testimoni -amic de la víctima- el va identificar fotogràficament com un dels assistents al sopar. "Però si tot això que hem aportat ara no és suficient per acreditar que no era així, no sé què més hem de fer per demostrar que no es trobava al lloc dels fets", ha dit l'advocat.

Ordre d'entrega temporal

Bech de Careda qualifica la situació de "deliri processal" perquè, tot i que el Tribunal d'Apel·lació de Bucarest ja va ajornar l'extradició d'aquest investigat arran de l'Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) dictada pel jutjat el desembre passat, el jutjat d'instrucció ha emès aquest 29 d'abril una ordre d'entrega temporal.

Una ordre que la defensa sol·licita que es deixi sense efecte de manera "urgent" tenint en compte les proves aportades que "conclouen que resulta del tot impossible que l'investigat estigués al país en el moment de la comissió del delicte investigat". Bech de Careda remarca que les imatges de la càmera són "molt nítides" i se'l pot identificar "sense cap mena de dubte". Tot i això, també apunta que es podria fer una pericial morfològica si es considera necessari però suspenent, mentrestant, l'ordre d'entrega.

A més, la defensa també critica que el jutjat remetés l'ordre d'entrega temporal a la justícia de Romania abans que fos ferma i sense donar temps a la defensa a recórrer-la: "Discutim que es demani l'execució fins i tot abans que fos notificada a les parts".

Després de gairebé deu mesos d'investigació, el desembre passat la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va desplegar un operatiu que es va saldar amb la detenció de cinc sospitosos per la seva suposada vinculació amb el crim. Tots ells van ser al sopar que va tenir lloc a la casa de Vilafant propera al taller mecànic que regentava la víctima amb un soci i que la instrucció situa com l'escena del crim. Aquests detinguts van passar a disposició judicial el 16 de desembre i van sortir en llibertat. Cap d'ells era, segons la investigació, autor material de l'agressió mortal.

El 23 de desembre, i arran d'una OEDE, van detenir un dels suposats autors materials a Anvers (Bèlgica). Després de passar a disposició judicial, el jutjat va ordenar presó sense fiança. Durant la seva declaració va reconèixer que s'havia barallat amb la víctima però va al·legar que ell l'havia atacat primer amb una navalla i que es va defensar.