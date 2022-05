L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un jove que va abusar d'una amiga aprofitant que estava adormida. Els fets van passar la matinada del 14 de setembre del 2019 en un pis d'estudiants de la ciutat. L'acusat i la víctima, que aleshores tenia 18 anys, havien sortit de festa i van decidir dormir junts perquè eren amics i al pis no hi havia més llits. Allà, aprofitant que ella anava beguda i s'havia adormit, el processat li va posar els dits a la vagina. La sentència, que dona plena credibilitat a la noia, el condemna per abús sexual i obliga l'acusat a indemnitzar-la amb 20.000 euros. A l'hora d'imposar la pena -s'enfrontava a 8 anys- el tribunal li estima però una atenuant molt qualificada d'embriaguesa.

Els fets que ara l'Audiència ha sentenciat van tenir lloc a mitjans setembre del 2019. La nit del dia 13, la víctima i l'acusat van estar sopant amb uns amics en un pis d'estudiants d'Emili Grahit. Després, tot el grup va marxar cap a la festa d'Aiguaviva (Gironès). Durant el sopar i mentre escoltaven el concert, tant ell com ella van estar bevent alcohol.

Cap a les cinc de la matinada, ja del 14 de setembre, els joves van tornar-se'n al pis per dormir. Com que totes les habitacions estaven ocupades, l'acusat i la víctima van decidir compartir llit. A més, precisa la sentència, els dos joves eren "amics de feia temps" i els unia "una bona relació de confiança".

Segons recull la sentència, però, quan ella va adormir-se, l'acusat va aprofitar que anava beguda per posar-li els dits a la vagina. La noia, però, va despertar-se i va fer un moviment brusc perquè el processat s'aturés. L'endemà al matí, després de marxar del pis, la víctima va explicar què li havia passat als seus familiars i van presentar denúncia.

Al judici, la noia va declarar a porta tancada. L'acusat, per la seva banda, va negar haver abusat d'ella. El jove, que ara té 21 anys, va explicar que durant la nit no "va passar absolutament res". Va dir que s'havia despertat una vegada, perquè tenia molèsties a l'estómac, però que després va tornar a adormir-se. I va atribuir la denúncia de la jove a l'angoixa, perquè segons va declarar, ella no era capaç de recordar què havia fet aquella nit.

"Clar, lògic, coherent i persistent"

El tribunal de la Secció Tercera, però, no dona cap mena de credibilitat a la declaració de l'acusat. I sosté que, per contra, el relat de la víctima ha estat "clar, lògic, coherent, persistent i sincer". La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, subratlla que la jove, a l'hora d'explicar com el noi havia abusat d'ella, no va incórrer en "ambigüitats o contradiccions", i va expressar-se de manera "natural, espontània i creïble".

Entre d'altres, la víctima va admetre que aquella matinada amb prou feines podia aguantar-se dreta, perquè havia begut molt. I que quan va despertar-se perquè ell li estava fent tocaments, no va saber com reaccionar i tan sols va poder fer un moviment de rebuig per desfer-se'n, mentre ell li deia que anava molt borratxo. A més, la jove va explicar que l'endemà, quan va despertar-se, l'única cosa que volia era marxar del pis.

Atenuant molt qualificada

La fiscalia demanava que es condemnés el processat a 8 anys de presó per abús sexual. A l'hora d'imposar la pena, però, el tribunal estima a l'acusat una atenuant molt qualificada d'embriaguesa, perquè aquella matinada el jove tenia "notablement afectada la capacitat de controlar els impulsos arran del consum abusiu d'alcohol".

La sentència condemna el jove a 2 anys de presó per abús sexual. A més, també li imposa passar-se cinc anys en llibertat vigilada i que, durant tot aquest temps, no pugui apropar-se a menys de 200 metres de la víctima. En matèria de responsabilitat civil, l'Audiència obliga el processat a indemnitzar la noia amb 20.000 euros.

La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació en un termini de deu dies.