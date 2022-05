Els Mossos localitzen un gos robat de la Protectora d’animals de Figueres

Els Mossos d’Esquadra han recuperat una gossa de raça perillosa que va ser robada la matinada del 4 de maig de la Protectora d’Animals i Plantes de Figueres. Es tractava d’una femella que juntament amb un mascle, van ser abandonats en una botiga. El robatori s’hauria produït, segons el president de la protectora, Alberto Márquez, el dia 4 de maig a les sis del matí. La Protectora disposa de càmeres de seguretat. A la gravació, es veu un home que accedeix fins a la gàbia i s’endú la femella. La Protectora va denunciar els fets al matí als Mossos i l’endemà va ser localitzada i retornada a la gossera.

Agents dels Mossos van detenir un home al recinte de Fires de Figueres per un robatori amb violència. Portava el gos i va intentar que ataqués els agents, segons fonts dels Mossos. L’animal va fer cas omís a les indicacions i els agents van endur-se el detingut i l’animal. Van comprovar que no portava xip i va ser traslladat a la gossera on van identificar-lo com la femella sostreta el dia abans. Els Mossos investiguen si el detingut és la mateixa persona que va robar-lo. L’home ha estat ingressat al psiquiàtric.

Els dos animals van ser abandonats en una botiga de Figueres. El mascle portava xip i es va contactar amb el propietari. Segons explica Márquez, «quan els vam dir que havien de pagar la taxa que fa pagar el Consell Comarcal i la Generalitat se’n van desentendre i els gossos es van quedar a la protectora».